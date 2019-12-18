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التعادل السلبي يحسم «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتهت مباراة «الكلاسيكو» في ، بين برشلونة وريال مدريد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في اطار المباراة المؤجلة من الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة.

وقدم النادي الملكي، مستويات مذهلة، خلال مجريات اللقاء، حيث ضغط الفريق في الشوط الأول، مع مطالبة نجومه، بالحصول على ركلة جزاء، في الدقيقة 18، حين تعرض فاران، للشد والجذب من قميصه، كما أظهرت الكاميرات.

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وتفنن الضيوف في إضاعة الفرص واحدة تلو الأخرى، وسط «توهان» من أصحاب الأرض، حتى أطلق حكم اللقاء، صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الوضع، حيث ضغط ، حتى سجل هدفًا، لكن حكم الراية، ألغاه، بداعي التسلسل، على الويلزي جاريث بيل.

وارتفع رصيد برشلونة في صدارة الليجا، برصيد 36 نقطة، شأنه شأن ريال مدريد، مع أفضلية الأول بفارق الأهداف، ليتأجل أمر فض الاشتباك، إلى الجولات القادمة.

وكانت القمة الإسبانية بين الطرفين، تأجلت من موعدها المحدد في الـ 26 من أكتوبر، إلى الـ 18 من ديسمبر، على خلفية احتجاجات قوية شهدها إقليم كاتالونيا، لكن المباراة سارت بشكل طبيعي.

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