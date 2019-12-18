شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: سعيد بتأهل ليفربول إلى نهائي كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الدولي المصري، محمد صلاح، سعادته بتأهل فريقه ليفربول إلى نهائي كأس العالم للأندية، عقب الانتصار بهدفين مقابل هدف، على منافسه مونتيري المكسيكي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب خليفة الدولي، مساء اليوم الأربعاء.

وقال «صلاح» في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية اللقاء: «في مباريات خروج المغلوب، كل فريق يحاول إظهار كل ما لديه، لهذا كانت المباراة صعبة بعض الشيء، قدموا مباراة جيدة اليوم أمامنا، وكنا محظوظين في نهاية اللقاء بتسجيلنا لهدف الفوز».

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وأضاف: «مونتيري أدى مباراة جيدة اليوم ونحن كنا محظوظين بتسجيلنا هدفًا في نهاية المباراة، مبروك لنا وبالتأكيد الأداء سيتحسن في النهائي».

وتابع «صلاح»: «مبروك لينا والأداء سيتحسن في النهائي، الفريق المكسيكي لعب بخشونة أمامنا، وكنا خائفين على أقدامنا قليلا».

وتابع محمد صلاح حديثه، قائلاً: «لعبوا بعنف كبير، ولكننا قدمنا مباراة جيدة، ونجحنا في مجاراة رتم المباراة، والأهم هو الانتصار في النهائي وتحقيق اللقب»، واعتذر «صلاح» خلال حديثه عن التكلم باللغة الإنجليزية سهواً، وذلك بسبب التعود على الحديث باللغة الإنجليزية في الدوري الإنجليزي.