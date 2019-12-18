شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوتريكة»: «صلاح» كان يهرب من المدرسة لمشاهدة الأهلي في المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، إن محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر أخبره في وقت سابق عن هروبه من المدرسة لمشاهدة الشياطين الحمر في كأس العالم للأندية.

وتحدث أبوتريكة خلال الأستوديو التحليل لمباراة ليفربول ومونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية: «هذه سنة الحصاد لليفربول ومشروع مدربه يورجن كلوب».

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وأكمل «بدأ كلوب بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والآن هو في كأس العالم ويجب أن يتوج باللقب لأنه لديه كل المقومات لحصده».

عن مشاركة صلاح في المونديال قال أبوتريكة: «صلاح أخبرني في وقت سابق حينما تحدثنا عن تلك البطولة إنه كان يهرب من المدرسة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية والآن هو هنا في البطولة وهو نجم المسابقة ويريد التتويج بالكأس».

وأضاف «صلاح متواضع وليس لديه الغرور والكبر والناس تحبه بصدق ونرى الآن الجمهور في الملعب بقمصان الأهلي والزمالك ومنتخب مصر لمشاهدته».

وأردف «نعم تخوفت ألا يبدأ صلاح المباراة لأنه لا ينبغي أن يقام الفرح دون حضور العريس، الكل هنا جاء لمشاهدته».