شكرا لقرائتكم خبر عن «الكلاسيكو».. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول، بين فريق برشلونة، وضيفه ريال مدريد، بالتعادل السلبي، في الكلاسيكو، المقام بينهما حاليًا، على ملعب «كامب نو»، بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بمسابقة الدوري الإسباني.
ظهر الريال متماسكًا خلال أول 20 دقيقة، وكاد أن يسجل في الدقيقة 15، بعد رأسية من رافاييل فاران، مدافع الفريق، لكن تصدى جيرارد بيكيه، مدافع البارسا للكرة من على خط المرمى.
وفي الدقيقة 30 كاد أن يسجل ليونيل ميسي، قائد البارسا، هدف فريقه الأول، لولا تصدى سيرجيو راموس، قائد الريال لتسديدة البرغوث الأرجنتيني من على خط المرمى.
وفي الدقيقة 31 كاد فالفيردي، لاعب وسط الريال، أن يسجل أول أهداف المباراة، لكن تسديدته القوية مرت بجوار مرمى الفريق الكتالوني، وأهدر جوردي ألبا، لاعب البارسا فرصة سهلة للتسجيل في الدقيقة 41، بعد أن استلم تمريرة رائعة من ميسي.
وعاد فالفيردي ليسدد كرة قوية في الدقيقة 43، تصدى له الحارس الألماني بكل ثبات، ليحرم ريال مدريد التقدم في الشوط الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر «الكلاسيكو».. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.