شكرا لقرائتكم خبر عن «الكلاسيكو».. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول، بين فريق برشلونة، وضيفه ريال مدريد، بالتعادل السلبي، في الكلاسيكو، المقام بينهما حاليًا، على ملعب «كامب نو»، بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بمسابقة الدوري الإسباني.

ظهر الريال متماسكًا خلال أول 20 دقيقة، وكاد أن يسجل في الدقيقة 15، بعد رأسية من رافاييل فاران، مدافع الفريق، لكن تصدى جيرارد بيكيه، مدافع البارسا للكرة من على خط المرمى.

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وفي الدقيقة 30 كاد أن يسجل ليونيل ميسي، قائد البارسا، هدف فريقه الأول، لولا تصدى سيرجيو راموس، قائد الريال لتسديدة البرغوث الأرجنتيني من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 31 كاد فالفيردي، لاعب وسط الريال، أن يسجل أول أهداف المباراة، لكن تسديدته القوية مرت بجوار مرمى الفريق الكتالوني، وأهدر جوردي ألبا، لاعب البارسا فرصة سهلة للتسجيل في الدقيقة 41، بعد أن استلم تمريرة رائعة من ميسي.

وعاد فالفيردي ليسدد كرة قوية في الدقيقة 43، تصدى له الحارس الألماني بكل ثبات، ليحرم ريال مدريد التقدم في الشوط الأول.