شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفلت من «كمين» مونتيري ويتأهل إلى نهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفلت ليفربول الإنجليزي من «كمين» فريق مونتيري المكسيكي وانتزع فوزا غاليا 2- 1 اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

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وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية للبطولة التي يخوضها يوم السبت المقبل أمام فلامنجو البرازيلي على استاد «خليفة الدولي» بالدوحة. وكان فلامنغو تأهل للنهائي بالفوز على الهلال السعودي 3- 1 يوم الثلاثاء في المباراة الأولى بالمربع الذهبي للبطولة. ويلتقي مونتيري مع الهلال يوم السبت على نفس الملعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1- 1 حيث قدم مونتيري أداء خططيا مميزا ورفض الفريق أي مجازفة في مواجهة بطل أوروبا. وكان ليفربول البادئ بالتسجيل عن طريق الغيني نابي كيتا في الدقيقة 12 ولكن روجيليو فونيس موري سجل هدف التعادل لمونتيري في الدقيقة 14.

وظل التعادل قائما حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع قبل أن ينتزع البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو الفوز بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.