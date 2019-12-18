شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الإسماعيلي تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي غداً، وتدرب اللاعبون بحماس على تسديد الكرة وسط تألق عدد من اللاعبين.

وعقب انتهاء المران، غادر لاعبو الفريق إلى الإسكندرية، للمبيت بها استعدادا لمواجهة الأهلي غداً الخميس على استاد حرس الحدود «المكس» في إطار منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز.

في ذات السياق، أعرب مصطفى فارس، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن سعادته بالعودة لقائمة الدراويش لمواجهة الأهلي غداً الخميس بالدوري، وذلك بعد غياب.

وسبق للاعب الشاب القادم من القناة المشاركة الموسم الماضي أمام الأهلي بمسابقة الدوري.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم: «انضمامي لقائمة المباراة، أمام فريق كبير بحجم الأهلي يعد حافزا كبيرا للتألق مع الفريق حال حصولي على فرصة للمشاركة في المباراة».

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أضاف :«الإصابة أبعدتني فترة عن الفريق ولكني الآن جاهز للمشاركة وتقديم أفضل ما لدي على أرض الملعب».

وتابع :«هناك لاعبون كبار يلعبون في مركزي وأتطلع دائماً للاستفادة من خبراتهم الطويلة في الملاعب».

وأتم صانع ألعاب الدراويش: «سنلعب على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي من أجل التواجد ضمن الأربعة الكبار بالدوري، وسأقاتل لإثبات قدراتي ونيل ثقة الجهاز الفني».

من جانبه، قال محمد مجدي قلب دفاع الإسماعيلي، إنه لا يوجد لاعب بعينه الأفضل في الأهلي، فهو فريق لديه مفاتيح لعب كثيرة لذلك سنتعامل معهم بحرص شديد مع عدم منحهم المساحات للتصرف بالكرة.

أضاف مجدي: «أتمنى المشاركة في اللقاء، الجميع يتنافس على تقديم أفضل ما لديه في التدريبات وبالتأكيد هذا يأتي في صالح الفريق».

وقال: «لدينا طموح الانتصار على الأهلي، كرة القدم لا تعترف بأي شيء غير الجهد والعرق والتركيز بجانب توافر عنصر التوفيق».