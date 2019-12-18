شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي وزيدان يعلنان تشكيلتي برشلونة وريال مدريد في مباراة الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه استعدادا لمباراة الكلاسيكو الإسباني أمام غريمه ريال مدريد، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

Advertisements

وفضل فالفيردي الاعتماد على سيرجي روبيرتو وإيفان راكيتيتش وفرانكي دي يونج في خط الوسط، مع إبقاء سيرجيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء، فيما يتواجد في خط الهجوم الثلاثي «ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، ولويس سواريز».

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي، «تير شتيجن في حراسة المرمى، سيميدو وبيكيه ولينجليت وخوردي ألبا في الدفاع، سيرجي روبيرتو، وراكيتيتش، وفرينكي دي يونج في الوسط، ميسي وجريزمان ولويس سواريز في الهجوم».

كما أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل الفريق الملكي، والذي جاء كالتالي، «تيبو كورتوا في حراسة المرمى، ميندي وراموس وفاران وكارفاخال في الدفاع، كروس وكاسيميرو وفالفيردي في الوسط، إيسكو وجاريث بيل وكريم بنزيما في الهجوم».