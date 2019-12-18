شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يوقع رسميا على عقود توليه القيادة الفنية للهلال السودانى لمدة عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد حمادة صدقى جلسة مع حسن على عيسى الأمين العام لنادى الهلال، ووقع على عقود قيادة الفريق بجانب مساعده أحمد عبد الظاهر، ومن المقرر أن يبدأ صدقى فى مباشرة مهام عمله.
ويتصدر النجم الساحلى التونسى جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على ناديا الاهلي والهلال السوداني، بينما يحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوي المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.
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