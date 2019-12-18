شكرا لقرائتكم بعد تأهل ليفربول للمباراة النهائية.. رقم تاريخى مصرى فى مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقي فريق ليفربول فريق فلامينجو في المباراة النهائية والتي من المقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب خليفة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
وسيتواجد للعام الثاني على التوالي في المباراة النهائية لمونديال الأندية ممثل مصري، حيث في العام الماضي خاض الثنائي المصري حسين الشحات ونادر عبد الله في المباراة النهائية مع فريق العين الإماراتي في مواجهة ريال مدريد الإسباني، وفاز فريق العاصمة الإسبانية بنتيجة 4-1، وبذلك يصبح اللاعبين المصريين أول العرب الذين يشاركون في المباراة النهائية للعامين متتالين بواقع ثنائي مصري في نهائي عام نسخة 2018 حسين الشحات ونادر عبد الله مع العين الإماراتي، ومحمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي في النسخة الحالية عام 2019.
ويعد المغربي أشرف حكيمي هو اللاعب العربي الوحيد المتوج بلقب كأس العالم للأندية مع فريق ريال مدريد الإسباني عام 2017 على حساب جريميو البرازيلي في المباراة النهائية.
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