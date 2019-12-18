شكرا لقرائتكم البنا يدير المباراة الثانية للأهلي والإسماعيلي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الاسماعيلى مع الأهلى المقرر لها غدا الخميس ، ضمن منافسات الاسبوع التاسع لمسابقة الدورى الممتاز للحكم الدولى محمود البنا. ويعاون البنا كل من سمير جمال مساعد أول وهانى خيرى مساعد ثان إضافة لمحمد سلامة حكما رابعا. وسبق للبنا إدارة قمة الإسماعيلي والأهلي في فبراير 2017 والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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