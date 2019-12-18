شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يتفق مع الاسماعيلي على السماح لـ400 مشجع من الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو الاتحاد السكندرى مع نظرائهم فى الإسماعيلى، على السماح لـ400 مشجع من الدراويش بحضور مباراة الفريقين فى ذهاب دور الـ8 بالبطولة العربية مجانا وبدون تذاكر، على أن يتم السماح لنفس العدد من مشجعى الاتحاد بحضور مباراة الإياب بالإسماعيلية من مطلق مبدأ المعاملة بالمثل.

وقررت الجهات الأمنية بالإسكندرية حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الاتحاد السكندري و الإسماعيلي فى ذهاب دور الـ8 للبطولة العربية والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية فى السابعة و النصف بدلاً من السادسة مساءاً.

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اختار مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق ، لتنظيم مباراة الاتحاد و الإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لكرة القدم موعد مباراتي الإتحاد السكندري و الإسماعيلي فى دور الـ8 للبطولة العربية ، لتقام مباراة الذهاب بالإسكندرية يوم 28 ديسمبر الجاري بدلا من 29 من نفس الشهر ، بينما يقام لقاء الإياب ليقام يوم 24 يناير المقبل بدلاً من 29 من نفس الشهر باستاد الإسماعيلية.