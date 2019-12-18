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الزمالك مرشح لأفضل ناد عربى من جلوب سوكر

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جدة - عمرو شويل رشح نادي الزمالك لجائزة "كلوب سوكر" لأفضل نادي عربي في 2019، بعدما استطاع الفريق لحصد كأس الكونفدراليه على المستوى القاري و تقديمه لمستوى أكثر من رائع خلال مجريات البطولة.

 

 و جاء الترشيح النهائي لجائزة ( جلوب سوكر ) لأفضل نادي عربي لعام 2019 يضم 5 أندية و هم ( الزمالك / الهلال السعودي / النصر السعودي / الوداد المغربي / الترجي التونسي )، و قدم كل فريق منهما موسم مميز سواء على المستوى القاري أو المحلي كما حققوا بطولات خلال هذا العام.

 

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الجدير بالذكر أن طارق حامد ترشح لجائزة "كلوب سوكر" لأفضل لاعب بالدوريات العربيه مع كلا من سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي وعبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي ويوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي والقطري أكم عفيف لاعب السد القطري.

 

 

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