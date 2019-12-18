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شكرا لقرائتكم يوسف أوباما فى حيرة قبل مواجهة سموحة بسبب "ذقنه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر أوباما صورتين له عبر استورى الانستجرام الخاص به، الأولى بدون ذقن، والثانية بذقن، ووضع عليهما إيموشن "حائر".
وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى أمس الثلاثاء، لبحث الأسباب التى أدت لخسارة الفريق من طلائع الجيش بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضى، ووعد رئيس النادى بصرف جزء من المستحقات وشدد على معاقبة المتردين أو المتخازلين.
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