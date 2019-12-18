طارق حامد مرشح لجائزة كلوب سوكر لأفضل لاعب عربي

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جدة - عمرو شويل دخل طارق حامد لاعب وسط الزمالك ضمن أفضل 5 لاعبين عرب مرشحين لنيل جائزة جلوب سوكر بالدوريات العربية. ويعد طارق حامد واحدا من أبرز لاعبي الوسط في مصر ويمثل رمانة الميزان ومصدر الخبرة والقوة في صفوف الزمالك. ويترشح مع طارق حامد كلا من سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي وعبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي ويوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي والقطري أكم عفيف لاعب السد القطري. Advertisements جدير بالذكر أن الزمالك ضمن الأسماء المرشحة لنيل جائزة جلوب سوكر كأفضل نادي عربي بعد تتويجه لقب الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي، مع الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والهلال والنصر السعوديين.

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