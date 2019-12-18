شكرا لقرائتكم ٢٠ لاعب في قائمة سموحه لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحه عن اختيار ٢٠ لاعب للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة القادم بالقاهرة ضمن مباريات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .

ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان، حسين تيمور ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، خالد محمد ، أحمد جمال ، شريف رضا ، محمد نادى ، محمد الترهونى ، ماجت ديوب ، محمود حليم ( حليمو ) ، احمد حمص ، ايدى إيمومو ، ناصر ماهر ، إسلام جمال ، حسام حسن ، رونالد وانجا ، محمود فهمى ، أحمد مكى ، إسلام الفار .

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