شكرا لقرائتكم ٢٠ لاعب في قائمة سموحه لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان، حسين تيمور ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، خالد محمد ، أحمد جمال ، شريف رضا ، محمد نادى ، محمد الترهونى ، ماجت ديوب ، محمود حليم ( حليمو ) ، احمد حمص ، ايدى إيمومو ، ناصر ماهر ، إسلام جمال ، حسام حسن ، رونالد وانجا ، محمود فهمى ، أحمد مكى ، إسلام الفار .
كانت هذه تفاصيل خبر ٢٠ لاعب في قائمة سموحه لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.