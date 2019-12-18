شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل: استضافة السوبر الإسباني يحقق أهدافا كثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن استضافة السعودية لكأس السوبر الإسباني تحقق عدة أهداف من ضمنها الاستفادة من خبرة الاتحاد الإسباني في تطوير الكوادر السعودية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأربعاء بحضور لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال رئيس هيئة الرياضة: سعداء باستضافة السعودية لكأس السوبر الإسباني، ولن تكون هذه المناسبة حدثاً رياضياً فحسب، بل تظاهرة ثقافية وترفيهية ورياضية عالمية، تلقينا أكثر من 300 طلب من وسائل إعلام دولية لتغطية الحدث الكبير، وسيتم طرح التذاكر قريباً في منصة شارك بأسعار مناسبة لكل محبي كرة القدم.

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وذكر روبياليس: نسعد بإقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية، ونحن فخورون بتواجد أربعة أندية إسبانية قوية هنا في جدة، وسيكون أسبوع حافل بالمواجهات القوية.

وسيقام كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل بمشاركة برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

وقام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولويس روبياليس بجولة في ملعب مدينة الملك الرياضية بجدة قبل المؤتمر الصحفي.