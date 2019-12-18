اتحاد الكرة مباراة الأهلي والاسماعيلي على استاد المكس رسميا

صرح اتحاد الكرة عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بأنه تقرر إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى بالأسبوع التاسع من عمر الدورى، على ستاد المكس بالإسكندرية، والتي من المقرر اقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وفقا للموعد المحدد سلفا فى جدول الدورى العام.

يذكر انه تقرر حضور 30 فردا فقط غدا فى مباراة الاسماعيلى والأهلى، حيث حدد الأمن تواجد 15 فردا من مجلس إدارة النادي الأهلي و مثلهم من إدارة الإسماعيلي للتواجد باستاد المكس.

يذكر أن النادى الإسماعيلى كان قد طلب في خطاب رسميا على إقامة المباراة على ستاد الاسماعيلية بدلا من المكس بداعى أنه صاحب الأرض، متمسكا بمبدأ تكافؤ الفرص، ولكن قام اتحاد الكرة بحسم الامر وأعلن إقامة المباراة باستاد المكس.