شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 18/12/2019، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى، على ستاد المكس بالإسكندرية. اتحاد الكرة يعلن رسميا إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى بإستاد المكس أعلنت الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى، على ستاد المكس بالإسكندرية. تقيم غدا الخميس وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى حفل لتكريم الفنان تامر حسنى، بدخوله موسوعة جينيس وتحطيمه رقماً قياسياً فى مشواره الفنى، إضافة إلى تأثيره الإيجابى على الجمهور أعلنت لجنة إدارة أعمال اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ظهور الكرة الموحدة فى مسابقة الدوري هذا الموسم بدءا من الدور الثاني للمسابقة. اتفق مسئولو الاتحاد السكندرى مع نظرائهم فى الإسماعيلى، على السماح لـ400 مشجع من الدراويش بحضور مباراة الفريقين فى ذهاب دور الـ8 بالبطولة العربية مجانا وبدون تذاكر Advertisements اعتمدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الترتيبات النهائية لحفل تكريم المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بالتنسيق مع شركة برزينتيشن والذي تحدد موعدا له يوم 3 يناير المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى اتحاد الكرة يخاطب وزارة الرياضة للحصول على الموافقة الرسمية لتطبيق الـVAR قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع الـ VAR صور.. حمادة صدقى يوقع عقود تدريب الهلال السودانى موسما واحدا وقع رسميًا حمادة صدقى المدير الفني السابق لنادي الجونة، على عقود توليه القيادة الفنية لفريق الهلال السودانى لمدة عام، خلفاً للمدرب صلاح أدم الذي تمت إقالته من منصبه يعقد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اجتماعا مع مسؤولي لجنة المسابقات باتحاد الكرة الأسبوع المقبل من أجل مناقشة جدول الدوري وتحديد الفترة التي يمكن اقامة المعسكرين بها تضاءلت فرصة لحاق الثنائي أحمد سيد "زيزو" وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام سموحة.

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