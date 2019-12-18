شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محترفين فى القائمة النهائية لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين، على ضم 5 محترفين بشكل نهائى لضمهم لصفوف الفراعنة فى الفترة المقبلة بعد سلسلة من الاختبارات لعدد كبير من المحترفين.

واللاعبون الخمسة هم أحمد السيد عبد العظيم "عظيمة" لاعب خورفكان الاماراتى، وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا لاعبا أودينيزى الايطالى، أحمد عصام لاعب النصر الاماراتى ، ومحمد سامى المحترف فى تركيا.

وأنهى عادل محفوظ مدير منتخب مصر الإجراءات الخاصة بمعسكر المنتخب وموعد انضمام اللاعبين.

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