شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن ظهور الكرة الموحدة بالدورى بداية من الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة إدارة أعمال اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ظهور الكرة الموحدة فى مسابقة الدوري هذا الموسم بدءا من الدور الثاني للمسابقة.

وقررت اللجنة فى اجتماع اليوم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع ال VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية.

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اعتمدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الترتيبات النهائية لحفل تكريم المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بالتنسيق مع شركة برزينتيشن والذي تحدد موعدا له يوم 3 يناير المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى احتفالا بفوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

فيما تقرر مخاطبة الأندية المشاركة في مسابقة الدوري بسرعة تسوية مديونياتها لدى الاتحاد قبل حلول شهر يناير المقبل حتى لا يتم إيقاف القيد للأندية التي لم تسدد مديونياتها.