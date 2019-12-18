شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. احتفالية تكريم المنتخب الأولمبى 3 يناير بعد التأهل لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الترتيبات النهائية لحفل تكريم المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بالتنسيق مع شركة برزينتيشن والذي تحدد موعدا له يوم 3 يناير المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى احتفالا بفوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مطلع الأسبوع المقبل من أجل الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويشهد الاجتماع الحديث عن المعسكرات والوديات التي سيخوضها الفراعنة الصغار إلى جانب الحديث عن تعديل مرتبات الجهاز الفنى للمنتخب بما يتناسب مع حكم الإنجاز الذي تحقق بالتأهل للأوليمبياد والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 لـ22 نوفمبر الماضي.