شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الغد.. الحضرى يغازل جمهور الأهلى بـ"رقصة" فى ديربى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل الأسطورة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، جمهور الأهلى، قبل مواجهة المارد الأحمر والإسماعيلى التى ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء غدًا الخميس على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ونشر الحضرى عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، مقطع فيديو من رقصته الشهيرة فى ديربى الدراويش، عام 2002 وهي المباراة التي أقيمت في الدور الثاني من موسم 2001/2002، وانتهت بالتعادل 4-4، حيث سجل للأهلي محمد فاروق "هدفين" واحمد بلال "هدف" ومحمد فاروق "هدف"، بينما سجل للإسماعيلي محمد بركات وعمرو فهيم واسلام الشاطر وعطية صابر.

رقصة الحضرى أهداف المباراة