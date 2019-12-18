شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب وزارة الرياضة للحصول على الموافقة الرسمية لتطبيق الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع الـ VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن تكلفة تطبيق الـ"VAR" بالدوري المصري ستصل لمليون دولار في الموسم الواحد ما يعادل 16 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف دولار فى المبارة الواحدة تقريبًا، وذلك فى حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها.

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ومن المقرر أن يوقع اتحاد الكرة عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع إحدى الشركات المتقدمة خلال الفترة المقبلة، على أن يلى ذلك دورات تدريبية لـ50 حكمًا على التقنية فى مباريات الممتاز "ب" ومسابقات الناشئين قبل نقلها للدورى الممتاز بداية من الدور الثانى.