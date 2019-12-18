شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: أبدأ غدا مهمتى مع الهلال أمام الخرطوم.. وأعد بعودة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تصريح له عقب توقيع عقود قيادة الهلال السودانى، أكد حمادة صدقى لـ"الخليج 365" إنه سيبدأ غدا الخميس مهمته الجديدة مع الفريق، بمواجهة فريق وطنى الخرطوم بملعب الأخير.

قال صدقى أنه سيعقد اجتماعا مع اللاعبين بهدف التعارف وشرح خطة العمل فى المرحلة المقبلة، موجها الشكر لإدارة النادى على الثقة وعلى رأسهم الأمين العام الدكتور حسن على عيسى.

تابع المدير الفنى الجديد أنه يعد جماهير الهلال السوادنى ببذل قصارى جهده من أجل إستعادة هيبة بطل السودان، من خلال العودة لمنصات التتويج قاريا وعربيا ومحليا.

كان حمادة صدقى وقع على عقود تدريب الهلال السودانى اليوم ولمدة موسم واحد قابل للتجديد.