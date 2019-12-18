شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف اوباما حيران على انستجرام "يسيب دقنه ولا يحلقها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل يوسف أوباما لاعب الزمالك فى حيرة، بسبب "ذقنه" قبل مواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ونشر أوباما صورتين له عبر استورى الانستجرام الخاص به، الأولى بدون ذقن، والثانية بذقن، ووضع عليهما إيموشن "حائر".

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى أمس الثلاثاء، لبحث الأسباب التى أدت لخسارة الفريق من طلائع الجيش بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضى، ووعد رئيس النادى بصرف جزء من المستحقات وشدد على معاقبة المتردين أو المتخازلين.