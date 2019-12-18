نجم فرنسا السابق: محرز لاعب جماعي.. أما صلاح فردي يهتم بالأهداف فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يُفضّل النجم الفرنسي سمير نصري لاعب أندرلخت البلجيكي، اللعب بجوار رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال نصري في تصريحات تليفزيونية لقناة الكأس: "أفضل اللعب بجوار محرز لأنه جزائري، ولأني أحب طريقة لعبه، وهو لاعب جماعي".

وأكمل: "محمد صلاح لاعب فردي، يسعى لإحراز الأهداف فقط".

واستدرك: "صلاح ليس أنانيا، ولكنه يميل للتسجيل وتحقيق الأرقام، ولكن مع محرز سنمرر الكرة وكلانا سيفهم الآخر".

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واختار نصري، راموس أفضل مدافع لعب أمامه، ومارادونا أفضل لاعب في التاريخ، وزيدان الأفضل في تاريخ فرنسا، فيما اختار ليونيل ميسي اللعب الأفضل في العالم حاليا.

وتوج محمد صلاح بلقب أفضل لاعب في إفريقيا العامين الماضيين، فيما فاز محرز بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2016.

ولعب نصري لأندية مارسيليا، ومان سيتي، وإشبيلية، وأرسنال، وويستهام، قبل الانضمام لصفوف أندرلخت البلجيكي الصيف الماضي.

وخاض نصري 41 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي سجل خلالهم 5 أهداف.