بالفيديو: ملخص لمسات محمد صلاح مع ليفربول أمام مونتيري بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: شارك محمد صلاح، مع فريقه ليفربول مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره مونتيري المكسيكي ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية. محمد صلاح صنع الهدف الأول لزميله نابي كيتا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول عبر تمريرة رائعة قبل أن يُساهم في هدف الفوز حين استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم مررها لأرنولد الذي أرسلها لفيرمينو ليخطف هدف الفوز والتأهل للنهائي أمام فلامنجو البرازيلي. وإليكم ملخص لمسات محمد صلاح في اللقاء:

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