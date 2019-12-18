تعرف على موعد نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول وفلامنجو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا قاتلًا أمام نظيره مونتيري المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء، لآهله لخوض نهائي البطولة.

ليفربول سيواجه نظيره فلامنجو البرازيلي في النهائي بعدما تغلب الأخير على نظيره الهلال السعودي في المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء.

النهائي الذي سيُقام في مساء يوم السبت 21 ديسمبر 2019 سيكون الثاني لفريق ليفربول الذي تأهل لنهائي البطولة نسخة 2005/2004.