أبوتريكة يكشف ما فعله صلاح في الصغر لمشاهدة الأهلي في اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ما كان يفعله محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في الصغر؛ لكي يشاهد مباريات الأهلي في اليابان.

ولعب الأهلي 4 مرات في كأس العالم للأندية في اليابان أعوام 2005، 2006، 2008، و2012.

وقال أبوتريكة في تصريحات تليفزيونية: "صلاح أخبرني بأنه كان يهرب من المدرسة؛ لكي يشاهد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية في اليابان"، وشدد على أن: "صلاح كان مهتما بمباريات الأهلي في اليابان أكثر من الدراسة".

ويشارك صلاح للمرة الأولى في تاريحه بكأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر مع ليفربول، الذي توج بدوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة.