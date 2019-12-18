ريال مدريد وبرشلونة يُعلنان تشكيلهما للكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد وكذلك نظيره الاسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة تشكيلهما للمباراة التي ستجمعهما في التاسعة مساء اليوم الأربعاء. وجاء تشكيل ريال مدريد الذي أعلنه زيدان كالتالي: حراسة: تيبو كورتوا خط الدفاع: دانيال كاربخال، رفائيل فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي خط الوسط: توني كروس، فيديريكو فالفيردي، كاسيميرو خط الهجوم: جاريث بيل، إيسكو ألاركون ، كريم بنزيما Advertisements وكذلك جاء التشكيل الذي أعلنه فالفيردي لبرشلونة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمون لونجليه، جوردي ألبا. خط الوسط: راكيتيتش، فرانكي دي يونج، سيرجي روبيرتو. خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سوارز، أنطوان جريزمان وكان فالفيردي أعلن تشكيله أولا في وجود بوسكيتس، قبل أن يُعدله ويدفع براكيتيتش بدلا منه.

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