بالفيديو: ليفربول يخطف تأهلًا قاتلًا لنهائي كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا قاتلاً أمام نظيره مونتيري المكسيكي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ليفربول، الذي ضرب موعدًا في النهائي أمام فلامنجو البرازيلي، تقدم مبكرًا في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه ساديو كيتا الذي استلم تمريرة رائعة من محمد صلاح قبل أن يتعادل مونتيري سريعًا في الدقية 14 عن طريق لاعبه فونيس.

وفي الشوط الثاني ظلّ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مستمرًا حتى الدقيقة 90 حين استلم فيرمينيو الكرة داخل منطقة جزاء مونتيري من قبل زميله أرنولد ليخطف فوزًا قاتلاً للريدز.

وإليكم ملخص المباراة:

مرور 10 دقائق من عمر الشوط الأول من المباراة ولازال التعادل مستمرًا بين الفريقين وسط سيطرة متبادلة من كلاهما على الكرة.

في الدقيقة 12 وصلت الكرة لمحمد صلاح على حدود منطقة الجزاء؛ حيث مررها لكيتا الذي سجل بها هدفًا أول للريدز.

وفي الدقيقة 14 رد مونتيري سريعًا عن طريق لاعبه فونيس مستغلاً ارتداد الكرة من أليسون بيكر له داخل منطقة الجزاء.

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مرور 30 من عمر الشوط الأول ولازال التعادل الإيجابي مستمرًا بهدف بين الفريقين.

الدقيقة 36 جاءت أخطر هجمات مونتيري بإرسال عرضية قبل أن يخرجها أليسون بأطراف أصابعه من أمام قدم مهاجم فريق مونتيري.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني.

انطلاق الشوط الثاني

مرور 10 دقائق من عمر الشوط الثاني ولازال التعادل بهدف لكل فريق مستمر وسط خطورة من قبل لاعبي مونتيري.

الدقيقة 58: حارس مونتيري يتصدى لصاروخية من كيتا أخرجها الدفاع.

80 دقيقة مرت ولازال التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سائدًا وسط ضغط من فريق ليفربول خلال الدقائق الماضية لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 90 صلاح يستلم الكرة ويراوغ مدافعي مونتيري قبل أن يمرر الكرة لأرنولد الذي أرسلها بينية داخل منطقة جزاء سجل منها فيرمينيو هدفًا ثانيًا لليفربول.