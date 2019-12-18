كأس العالم للأندية.. ليفربول0 - 0 مونتيري ـ صلاح أساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة مونتيري المكسيكي ونظيره ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويشهد التشكل تواجد المحترف المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح أساسيًا.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور بدايتها:

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انطلاق المباراة

مرور 10 دقائق من عمر الشوط الأول من المباراة ولازال التعادل مستمرًا بين الفريقين وسط سيطرة متبادلة من كلاهما على الكرة.

في الدقيقة 12 وصلت الكرة لمحمد صلاح على حدود منطقة الجزاء؛ حيث مررها لكيتا الذي سجل بها هدفًا أول للريدز.

وفي الدقيقة 14 رد مونتيري سريعًا عن طريق لاعبه فونيس مستغلاً ارتداد الكرة من أليسون بيكر له داخل منطقة الجزاء.