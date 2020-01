بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في مونديال الأندية Liverpool vs. Monterrey: FIFA Club World Cup semifinal

مشاهدة بث مباشر كورة لايف مباراة LIVERPOOL VS MONTERRY أونلاين، حيث يستهل الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم للأندية مع فريقه ليفربول الإنجليزي عندما يصطدم بفريق مونتيري المكسيكي مساء اليوم الأربعاء في لقاء نصف نهائي البطولة المونديالية المقامة في قطر.

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي في مونديال الاندية KORA LIVE:-

تابع بث مباشر KORA STAR مباراة (محمد صلاح) اليوم، حيث تبدأ أحداث اللقاء المرتقب بين ليفربول ونظيره مونتيري المكسيكي في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة وفلسطين والاردن والسودان، 8:30

بتوقيت السعودية وقطر، 9:30 بتوقيت الإمارات، 6:30 مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 5:30 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، على قنوات BEIN SPORTS HD.

متابعة بث مباشر KORA ONLINE مباراة ليفربول ومونتيري COOL KORA:

تأهل فريق مونتيري المكسيكي لمباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بعدما تجاوز فريق السد القطري في الدور ربع النهائي بالفوز عليه بنتيجة 3-2، بينما يبدأ فريق ليفربول مشواره في البطولة من الدور قبل النهائي حيث تم اعفائه من مباريات الأدوار الأولية

بالبطولة العالمية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء LIVE MATCH:

أعلنت قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة عن اذاعة مباراة ليفربول ومونتيري في تمام السابعة والنصف مساءًا عبر شاشة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق يوسف سيف، كما يمكن متابعة المباراة عبر القنوات الآتية:

• Alkass Six HD

• Alkass Three HD

• BBC Two

• RTP 1

• ORF SPORT

• RTS Deux HD

• M4 Sport

• 20Mediaset SD/HD

• Asr TV HD

• Football HD

ويعول فريق ليفربول على الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في مباراة اليوم لتحقيق الفوز على مونتيري والوصول للمباراة النهائية للبطولة، والمنافسة على حصد اللقب العالمي والذي لم يتوج به طوال تاريخه، حيث سبق وتأهل للنهائي عام 2005 وخسر أمام فريق ساو باولو البرازيلي 1-0.