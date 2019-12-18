يلا شوت YALLA REDS مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر رابط BEIN SPORT المفتوحه يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول HD

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تمكن مونتيري المكسيكي من عبور الدور الثاني من البطولة بعد تغلبه على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين وقدّم الفريق المكسيكي مباراة قوية ليوجه رسالة قوية لكتيبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

وعلى الجانب الآخر، يمر ليفربول بموسم جيد، حيث لم يتلق الحمر أي هزيمة على الصعيد المحلي ويتصدر بفارق كبير للغاية عن أقرب ملاحقيه في الدوري الإنجليزي والآن عينهم على التتويج ببطولة كأس العالم للأندية لمواصلة الإنجازات.

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول

المباراة بالتشكيل الآتي :-حراسة المرمى : أليسونخط الدفاع : أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولدخط الوسط : جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - فينالدومخط الهجوم : محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني

أما مونتيري من المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارسيلو باروفيرو

خط الدفاع : ليونيل فانجيوني - نيكولاس سانشيز - سيزار مونتيس - ستيفان ميدينا

خط الوسط : كارلوس رودريجيز - سيلسو أورتيز - خيسوس جالاردو - رودولفو بيتزارو

خط الهجوم : دورلان بابون - فينسنت يانسين

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