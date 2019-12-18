عمرو وردة يسجل في خسارة فريقه بالدوري اليوناني

سقط فريق لاريسا الذي يضم المحترف المصري عمرو وردة أمام أولمبياكوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد كارايساكي، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر للدوري اليوناني. مباريات الأسبوع الخامس عشر للدوري اليوناني. سجل أهداف اللقاء جيورجيوس ماسوراس "هدفين"، العربي هلال سوداني "هدفين"، وجاءت الأهداف في الدقائق 9،11،17،37. الدقائق 9،11،17،37. بينما سجل هدف لاريسا عمرو وردة في الدقيقة 56 من أحداث اللقاء. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أولمبياكوس عند النقطة 37 ليحتل المركز الأول، بينما يتجمد رصيد لاريسا عند النقطة 19 يحتل بها المركز السابع.

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