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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر

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يشارك في البطولة بصفته حامل لقب الذي يبدأ منافسته في المونديال من نصف النهائي، بينما صعد مونتيري إلى المربع الذهبي بعد التغلب على السد القطري بنتيجة (3-2).
 

 
وأكد جيمس ميلنرقائد ليفربول في مؤتمر صحفي على أن المواجهة ضد مونتيري

لن تكون سهلة ، داعياً زملائه إلى بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز بالمباراة والوصول إلى النهائي.
 

 
وحول المنافسة على لقب كأس العالم للأندية، أضاف ميلنر: نحن مستعدون ، هذه البطولة لها طابع

خاص لأن المنافسة قوية وصعبة أمام أبطال من جميع أنحاء العالم ، سنحاول الحفاظ على مستوانا والقتال من أجل الفوز باللقب.
موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة (21:30 بتوقيت الإمارات)، و(20:30 بتوقيت )، و(19:30 بتوقيت القاهرة)، و(17:30 بتوقيت جرينيتش).

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD1 بتعليق يوسف سيف

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