يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر

يشارك ليفربول في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا الذي يبدأ منافسته في المونديال من نصف النهائي، بينما صعد مونتيري إلى المربع الذهبي بعد التغلب على السد القطري بنتيجة (3-2).
وأكد جيمس ميلنرقائد ليفربول في مؤتمر صحفي على أن المواجهة ضد مونتيري
وحول المنافسة على لقب كأس العالم للأندية، أضاف ميلنر: نحن مستعدون ، هذه البطولة لها طابع
موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة
تنطلق المباراة في الساعة (21:30 بتوقيت الإمارات)، و(20:30 بتوقيت السعودية)، و(19:30 بتوقيت القاهرة)، و(17:30 بتوقيت جرينيتش).
تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD1 بتعليق يوسف سيف
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