LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 كأس العالم للأندية PLUS

يلتقي فريقي ليفربول ومونتيري المكسيكي ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 المقام في قطر، يفتتح استاد خليفة الدولي أبوابة من أجل إستضافة اللقاء الهام بين الفريق المكسيكي مونتيري ونظيره ليفربول الإنجليزي من أجل تحديد الطرف الثاني للنهائي بعد وصول نادي فلامنجو البرازيلي إلي النهائي علي حساب الهلال السعودي، وصل نادى مونتيري إلي نصف النهائي على حساب نادى السد القطري بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء ربع النهائي المباراة التي قامت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد ،

واليوم يستعد كلاً من الفريقين في تحقيق الفوز من أجل أستكمال مشواره الكروي بكأس العالم للأندية هذه النسخة.

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول ومونتيري المكسيكي في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق عصام الشوالي..

نحن في الوفد الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 18

/ ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي مباشر

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نتعرف علي التشكيل المتوقع اليوم لنادي وفريق ليفربول ، والذي يضم في الهجوم النجم المصري محمد صلاح وماني وفيرمينو ، ومن خلفهم في الوسط سيكون كل من ميلنر و جوردان هندرسون وفينالدوم ويدافع بالرباعي أندي روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجو جوميز وألكسندر أرنولد وبحراسة المرمي سيكون أليسون.