ندوة موسيقية بنادي الصيد الأحد المقبل

تقيم اللجنة الثقافية بنادى الصيد في السادسة مساء الأحد المقبل ندوة موسيقية يديرها الفنان زياد الطويل بمصاحبة فرقة التخت العربي وذلك بقاعة المسرح والسينما بمقر نادي الصيد بالدقي. يشرف على اللجنة الثقافية والأنشطة الموسيقية والفنية الدكتورة إيمان كريم عضو مجلس إدارة النادي. وأكدت الدكتورة إيمان كريم إن الندوة تأتي ضمن باكورة الأنشطة الثقافية مشيرة إلى أن هدفها زيادة الجرعات الثقافية والفنية ليتعرف أعضاء النادي وخاصة الشباب على فن الموسيقى بأبعاده المختلفة وأهم المستجدات وكل ماهو جديد حيث تتاح الفرصة للإجابة على تساؤلات عديدة يطرحها المهتمين بهذا الفن. مشيرة إلى أن هدفها زيادة الجرعات الثقافية والفنية ليتعرف أعضاء النادي وخاصة الشباب على فن الموسيقى بأبعاده المختلفة وأهم المستجدات وكل ماهو جديد حيث تتاح الفرصة للإجابة على تساؤلات عديدة يطرحها المهتمين بهذا الفن.

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