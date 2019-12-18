كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام سامبادوريا في الدوري الإيطالي

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي عن تشكيلة فريقة التي تواجه سامبادوريا الإيطالي مساء اليوم الأربعاءعلي ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإيطالي.
وجاءت تشكيلة البيانكونيري كالآتي:
في حراسة المرمي: بوفون
خط الدفاع:بونوتشي، إليكس ساندرو، ديميرال
خط الوسط بيانيتش ، ماتويدي ، اندريه رابيو
خط الهجوم باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجوين.
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