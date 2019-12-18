تنس الصيد يتأهل للدوري الممتاز

تغلب فريق التنس الارضي بصيد أكتوبر علي نادي سماش بنتيجة 8-1علي ملاعب نادي الخمايل في نهائى الدوري العام للتنس الأرضي حيث تصدر الفريق المقدمة وتأهل للمشاركة في الدوري الممتاز " أ". في الدوري الممتاز " أ". يقود الفريق فنيًا أحمد مطاوع مديرًا فنيًا، وإداريو الفريق عمر فاروق وحسام يونس ومحمود طلعت وأخصائي إصابات مصطفى كمال ورحاب مساعد ومدير النشاط الرياضي دكتور سامح عبدالمطلب. وأخصائي إصابات مصطفى كمال ورحاب مساعد ومدير النشاط الرياضي دكتور سامح عبدالمطلب. مثل الفريق جنه نادر النمر، ونادين أيمن حسان ولينا بولين وفريدة جنيدي وحنين حازم طلعت وبسمة أبو طالب وليلي طريف وليلي السعيد وإنجي عبدالبديع.

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