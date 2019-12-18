بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري في مونديال الأندية

تنطلق بعد قليل، مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي، في المباراة التي ستقام على استاد «خليفة» الدولي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية. العالم للأندية.

ويبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب، المباراة بالتشكيل التالي: - في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

- في الدفاع: جو جوميز- جيمس ميلنر- أندرو روبرتسون - جوردان هندرسون.

- في الوسط: آدم لالانا- نابي كيتا- أوكسلايد تشامبرلين.

- في الهجوم: شيردان شاكيري- ديفوك أوريجي- محمد صلاح.

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