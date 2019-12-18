اهداف مباراة الوداد ورجاء بني ملال فى الدوري المغربي

حقق نادي الوداد الرياضي فوزاً صعباً خارج ملعبه على نظيره فريق رجاء بني ملال اليوم الاربعاء 18-12-2019 على ملعب البلدي لوادي زم، بنتيجة 2-1، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري المغربي للمحترفين 2019-2020، لينتزع الوداد الصدارة من جديد.

باغت فريق رجاء بني ملال، الوداد فى الدقيقة 8 عن طريق اللاعب نبيل الجعدي.

ثم تدارك الوداد هدف التعادل فى الدقيقة 27 عن طريق مهاجم الفريق أيوب الكعبي.

Advertisements

وبعد دقائق قليلة سجل هدف الفوز للوداد فى الدقيقة 34 اللاعب بديع أووك.

واستعاد الوداد، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة من ثماني مباريات ومازال لديه مباراة مؤجلة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه نهضة بركان، الذي خاض 7 مباريات حتى الآن.