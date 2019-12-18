حقق نادي الوداد الرياضي فوزاً صعباً خارج ملعبه على نظيره فريق رجاء بني ملال اليوم الاربعاء 18-12-2019 على ملعب البلدي لوادي زم، بنتيجة 2-1، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري المغربي للمحترفين 2019-2020، لينتزع الوداد الصدارة من جديد.
باغت فريق رجاء بني ملال، الوداد فى الدقيقة 8 عن طريق اللاعب نبيل الجعدي.
ثم تدارك الوداد هدف التعادل فى الدقيقة 27 عن طريق مهاجم الفريق أيوب الكعبي.
وبعد دقائق قليلة سجل هدف الفوز للوداد فى الدقيقة 34 اللاعب بديع أووك.
واستعاد الوداد، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة من ثماني مباريات ومازال لديه مباراة مؤجلة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه نهضة بركان، الذي خاض 7 مباريات حتى الآن.
اهداف الوداد ورجاء بني ملال
كانت هذه تفاصيل خبر اهداف مباراة الوداد ورجاء بني ملال فى الدوري المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.