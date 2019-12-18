بث مباشر | مشاهدة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية 2019

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يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية مباشرة لأحداث مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية “قطر 2019” بين ليفربول ومونتيري، في إحدى قمم مباريات اليوم الاربعاء 18-12-2019 جنبًا إلى جنب الكلاسيكو المؤجل.
تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.
ويستضيف ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية “الدوحة” هذا اللقاء المنتظر في مصر، حيث سيظهر نجم الفراعنة “محمد صلاح” في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في مسيرته منذ خوضه تجربة الاحتراف عام 2012.
محمد صلاح استعاد مستواه التهديفي المعهود، إذ سجل في الثلاث مباريات الأخيرة لليفربول بواقع هدف أمام بورنموث في الدوري المحلي، وهدف أمام ريد سالزبورج في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وثنائية أمام واتفورد في الدوري المحلي قبل يومين فقط من سفره مع بعثة الفريق إلى قطر.
ليفربول 0-0 مونتيري
???? ستاد خليفة الدولي (الدوحة)
⌚️ تبدأ بعد قليل..
بث مباشر ليفربول مونتيري “لحظة بلحظة”
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 بين ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.
- ???? يصحبكم في هذا البث المباشر المكتوب “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- ????????????????♀️ يُدير المباراة الحكم الدولي التشيلي “توبار فرجاس” الذي سبق وأدار مباراة الهلال والترجي في هذه البطولة.
- المدير الفني لليفربول يورجن كلوب يبدأ بتشكيل غريب جدًا في الخطوط الخلفية، فقد وضع آرنولد على الدكة وأخرج فان دايك من القائمة المستدعاه بعد تعرضه لإصابة طفيفة بعد الوصول إلى قطر..وأبقى ماني وفيرمينو على الدكة!.
- ???????????? تشكيلة ليفربول اليوم: أليسون بيكر – جيمس ميلنر – جو جوميز – هندرسون – روبرتسون – أوكسليد تشامبرلين – آدم لالانا – نابي كيتا – محمد صلاح – ديفوك أوريجي – شاكيري.
- ???????????? تشكيلة مونتيري اليوم: مارسيلو باروفيرو – ليونيل فانجيوني – نيكولاس سانشيز – سيزار مونتيس – ستيفان ميدينا – كارلوس رودريجيز – سيلسو أورتيز – جيسيوس جاياردو – رودريجو فونيس موري – دورلان بابون – رودولفو بيتزارو.
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