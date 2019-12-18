بث مباشر | مشاهدة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية 2019

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية مباشرة لأحداث مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية “قطر 2019” بين ليفربول ومونتيري، في إحدى قمم مباريات اليوم الاربعاء 18-12-2019 جنبًا إلى جنب الكلاسيكو المؤجل.

تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ويستضيف ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية “الدوحة” هذا اللقاء المنتظر في مصر، حيث سيظهر نجم الفراعنة “محمد صلاح” في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في مسيرته منذ خوضه تجربة الاحتراف عام 2012.

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محمد صلاح استعاد مستواه التهديفي المعهود، إذ سجل في الثلاث مباريات الأخيرة لليفربول بواقع هدف أمام بورنموث في الدوري المحلي، وهدف أمام ريد سالزبورج في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وثنائية أمام واتفورد في الدوري المحلي قبل يومين فقط من سفره مع بعثة الفريق إلى قطر.

ليفربول 0-0 مونتيري

???? ستاد خليفة الدولي (الدوحة)

⌚️ تبدأ بعد قليل..

بث مباشر ليفربول مونتيري “لحظة بلحظة”