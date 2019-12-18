نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد “الكلاسيكو المؤجل”

ينتظر العالم ما سَتسفر عنه نتيجة مباراة الكلاسيكو المؤجل بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو، في قمة مباريات اليوم الاربعاء 18-12-2019، بعدما تعادلا في الجولة ال17 من الليجا مطلع هذا الأسبوع أمام ريال سوسيداد وفالنسيا – على الترتيب – ليواصلا تصدر جدول ترتيب الليجا بـ35 نقطة لكل منهما.

وكان من المفترض إقامة هذه المباراة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني “لا ليجا” يوم 26 أكتوبر 2019، لكن تقرر تأجيلها إلى يوم 18-12-2019 بسبب الإضطرابات السياسية التي ضربت إقليم كتالونيا نتيجة الحكم الصادر ضد رئيس الإقليم ““أوريول جونكيراس” بالحبس لأكثر من 13 عامًا.

يتطلع ريال مدريد لإنهاء تفوق برشلونة عليه في مباريات الكلاسيكو (جميع المسابقات)، فمنذ 16 أغسطس 2017 لم يُحقق النادي الملكي أي فوز يُذكر أمام البلوجرانا، مُتكبدًا 4 خسائر دفعة واحدة، بالإضافة إلى تعادلين أحدهما 1/1 في كأس ملك إسبانيا.

ولم يفز ريال مدريد على برشلونة في الليجا منذ يوم 2 أبريل 2016، عندما فاز على ملعب كامب نو بهدفين سجلهما كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو مقابل هدف أحرزه جيرارد بيكيه.

ومنذ شهر أبريل 2016، انتصر برشلونة على ريال مدريد في الليجا 4 مرات، وتعادلا في مناسبتين، وكانت أكبر نتيجة في كلاسيكو نهاية أكتوبر 2018 بخمسة أهداف لهدف على ملعب كامب نو، وهو ما تسبب في إقالة المدرب الجديد للملكي “لوبتيجي”.

يدخل ريال مدريد هذه المقابلة من دون الظهير الأيسر المخضرم “مارسيلو” بداعي تمزق في عضلة ربلة الساق، ومن دون الجناح البلجيكي المتميز “إدين هازارد” الذي فشل في التعافي من إصابة الكاحل التي ألمت به في إحدى مباريات الشهر الماضي، فضلاً عن صانع الألعاب الكولومبي “خاميس رودريجيز” المصاب في الركبة منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي عندما كان مع منتخب بلاده، ويغيب أيضًا لوكاس فاسكيز عن صفوف ريال مدريد.

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أما برشلونة فحجم غياباته أقل بكثير من ريال مدريد، حيث سيفتقد للاعب الوسط الدولي البرازيلي “أرتور”، والجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ولن يحتدم التنافس بين ريال مدريد وبرشلونة على صدارة جدول ترتيب الليجا فقط في هذه المباراة، فهناك منافسة وصراع من نوع آخر قد ينشأ بين نجم البرسا “ليونيل ميسي” وهداف ريال مدريد هذا الموسم “كريم بنزيمة” فكلاهما لديه 12 هدفًا في صدارة جدول ترتيب هدافي الليجا، ولا يتفوق ميسي سوى بتمريرة واحدة حاسمة على بنزيمة الذي صنع خمسة أهداف لزملائه.

موعد الكلاسيكو والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

???????? تنقل مباراة الكلاسيكو على قنوات بي إن سبورتس HD3 بتعليق عصام الشوالي + قناة Sport Klub 1 Slovenija + قناة Premier Sports 1 HD + قنوات بي إن سبورتس الإنجليزية والفرنسية + قناة Sport Klub 2 Serbia + قناة Eleven Sports 1 HD + قناة Movistar LaLiga HD + قناة Laliga TV Bar + قناة DAZN 1 HD.

???? قبل بدء المباراة بساعة واحدة سيبدأ البث المباشر “النصي” للمباراة في المركز المباشر بموقع “الخليج 365” فكونوا معنا.