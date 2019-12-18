نتيجة مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية 2019

يستهل حامل لقب دوري أبطال أوروبا “ليفربول” مبارياته في كأس العالم للأندية “قطر 2019” بمواجهة سهلة على الورق أمام بطل دوري الكونكاكاف “مونتيري”، مساء اليوم الاربعاء 18-12-2019، بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة الفريق بكامل نجوم الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة وفي مقدمتهم النجم المصري “محمد صلاح”.

وبلغ مونتيري نصف نهائي مونديال الأندية مطلع هذا الأسبوع عندما هزم صاحب الضيافة “السد القطري” بنتيجة 2/3 في مباراة ربع النهائي، علمًا بأنه كان السباق في التسجيل بهدفين دون رد في الشوط الأول.

وتُعد مباراة اليوم هي الأولى بين ليفربول ومونتيري منذ تأسيس الفريق المكسيكي عام 1945، لكنها لا تُعبر بالضرورة عن تاريخ مونتيري، فقد بات أحد أكثر الأندية المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في العصر الحديث.

النتائج الأخيرة في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب اللبناني الأصل “أنطونيو محمد” قد توفر بعض التشجيع للمكسيكيين عند مواجهة رفاق محمد صلاح مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، فلم يهزموا في 13 مباراة تنافسية، من بينهم 10 انتصارات وثلاث تعادلات، وفي كل تلك المباريات وصلوا إلى الشباك، بمتوسط 2.54 هدفًا في كل مباراة.

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وكانت مباراة السد رابع مباراة تنافسية لمونتيري في آخر خمس مباريات، بالتالي لن يكون بذلك الخصم السهل، والذي يجب أن يتوخى ليفربول الحذر منه جيدًا.

في الوقت نفسه لم يهزم ليفربول في آخر 19 مباراة، وفاز بـ 17 منهم بالاضافة لمباراة انتهت بفارق ركلات الجزاء الترجيحية لصالحه أمام مانشستر سيتي بدرع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (الدرع الخيرية أو بطولة السوبر الإنجليزية).

وتُعد كأس العالم للأندية البطولة الوحيدة التي لم يفز بها ليفربول، لذلك يجب أن يكون الدافع كبيرًا للمرور إلى النهائي لمواجهة فلامينجو البرازيلي الذي هزم الهلال السعودي الليلة الماضية بنتيجة 1/3 بعد تأخره بهدف سالم الدوسري في ال45 دقيقة الأولى.

أبرز لاعب يجب أن يراقبه ليفربول من مونتيري هو “روجيليو فونيس” الذي سجل 7 أهداف في خمس مباريات متتالية، وسجل الهدف الثالث أمام السد، بالإضافة طبعًا للجناح الأيسر الموهوب “جيسيوس جاياردو” المعروف بتصويباته القوية ومهاراته العالية وسرعته الفائقة، والذي قد يشكل صعوبات كبيرة على آرنولد.