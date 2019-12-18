نتيجة مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج فى الدوري الألماني (البوندسليجا)

يخوض نادي بايرن ميونخ اختباراً جديدًا عندما يحل ضيفاً على نظيره فرايبورج على ملعب شوارزوالد ستاديون،بمدينة فريبرج الألمانية، فى احدي مباريات اليوم الاربعاء 18-12-2019، بالجولة الـ16 من الدوري الألماني “بوندسليجا” 2019-2020.
وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج مساء اليوم فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت مكة، 19:30 بتوقيت جرينتش.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 27 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر لايبزيج، و4 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ الثاني، ونقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث ونقطة واحدة عن شالكه “المركز الرابع”.
وكان العملاق البافاري قد اكتسح فيردر بريمن بالجولة الماضية بسداسية مقابل هدف على ملعب آليانز آرينا.
بينما يدخل فرايبورج المباراة فى المركز السادس وبرصيد 25 نقطة، مستغل عاملي الملعب والجمهور الى تحقيق الفوز اليوم والحصول على الثلاث نقاط ليتقدم الى المركز الرابع امام بايرن ميونخ.
وكان آخر لقاء جمع بين فريقي بايرن ميونخ وفرايبورج فى الموسم الماضي بالجولة27 بالبوندسليجا على ملعب شوارزوالد ستاديون، والذي شهد تعادلاً إيجابياً بهدف مقابل هدف.
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