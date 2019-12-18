يبحث الأهلي في موسم 2020/2019 عن التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة على التوالي، بعد أن توج بدرع الدوري أعوام 2016 و2017 و2018 و2019.
وشهدت جميع السنوات الماضية تغير المنافس الأول للأهلي، فبعد أن نافسه الزمالك بين عامي 2015 و2016، ظهر نادي مصر المقاصة كمطارد رئيسي له في عام 2017، وفي عام 2018 ظهر الإسماعيلي بفضل النصف الأول من الموسم مع المدرب ديسابر، وفي موسم 2019/2018 زاحمه الفريق حديث العهد “بيراميدز” لكنه لم يستطع المواصلة حتى النهاية.
وفي بداية موسم 2020/2019 ظهر أمام الأهلي أندية المقاولون العرب والاتحاد السكندري، وجميعهم لم يصمدوا أمام كتيبة المدرب السويسري “رينيه فايلر” الذي خلف الأوروجوياني مارتن لاسارتي.
إليكم جدول ترتيب الدوري المصري.. “محدث” بعد انتهاء كل جولة أو مباراة مؤجلة
|
الفريق
|
عدد النقاط
|
عدد المباريات
|
???? الأهلي
|
18
|
6
|
???? الاتحاد السكندري
|
17
|
8
|
???? المقاولون العرب
|
16
|
8
|
⓸ الزمالك
|
13
|
7
|
⓹ سموحة
|
13
|
8
|
⓺ الإسماعيلي
|
13
|
8
|
⓻ بيراميدز
|
12
|
8
|
⓼ الإنتاج الحربي
|
11
|
8
|
⓽ حرس الحدود
|
10
|
8
|
⓾ إنبي
|
10
|
8
|
⑪ طنطا
|
8
|
8
|
⑫ المصري
|
7
|
7
|
⑬ طلائع الجيش
|
7
|
7
|
⑭ مصر المقاصة
|
7
|
8
|
⑮ أف سي مصر
|
7
|
8
|
????⑯ الجونة
|
7
|
8
|
????⑰ وادي دجلة
|6
|
8
|
????⑱ أسوان
|
5
|
7
كانت هذه تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.