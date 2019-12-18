أسطورة برشلونة يُراهن على “فاتي” في الكلاسيكو

قال كارليس بويول قائد برشلونة السابق إن انسو فاتي أصغر لاعب يهز الشباك مع العملاق القطالوني يملك القدرة والشخصية لمساعدة الفريق خلال مباراة قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني أمام ريال مدريد في كامب نو اليوم الأربعاء.

وأصبح فاني أصغر لاعب يسجل في الدوري مع برشلونة في أغسطس اب الماضي عندما هز شباك أوساسونا وعمره 16 عاماً وأصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي عندما أحرز هدفا في فوز برشلونة 2-1 على إنتر ميلان.

ومن غير المرجح أن يبدأ فاتي المباراة، التي تأجلت من موعدها الأصلي في 26 الأول الماضي لتقام اليوم بسبب إضطرابات سياسية في قطالونيا، في ظل جاهزية لويس سواريز وليونيل ميسي وأنطوان جريزمان لكنه قد يصبح ورقة رابحة لأصحاب الأرض على مقاعد البدلاء.

وقال بويول في مقابلة مع رويترز عن فاتي “يمكنه بالتأكيد صنع الفارق. في كُل مباراة يشارك فيها يظهر بشكل رائع.

“بالطبع مباراة القمة دائماً مميزة ولقاء خاص بين الفريقين لكن لو سنحت له(فاتي) الفرصة للعب أثق في أنه سيقدم أداء جيداً للغاية”.

وولد المهاجم الشاب، الذي أكمل 17 عاما في 31 أكتوبر تشرين الأول الماضي، في غينيا بيساو وأنضم إلى أكاديمية برشلونة وعمره عشر سنوات.

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وتسببت إصابة بعض اللاعبين الأساسيين في مشاركته مع الفريق الأول ليلفت الإنتباه على الفور عندما سجل خلال التعادل 2-2 على ملعب أوساسونا ونجح في تسجيل هدف اخر وصنع مثله في الفوز 5-2 على بلنسية في كامب نو.

وفي حال مشاركته أمام ريال مدريد سيصبح أصغر لاعب يخوض مباراة القمة خلال 78 عاما بينما لو نجح في هز الشباك سيصبح أصغر لاعب يفعلها متفوقاً على ميسي الذي سجل في مرمى ريال مدريد وعمره 19 عاماً.

وأضاف بويول “نشأ في أكاديمية النادي منذ سنوات وندرك إمكانياته لكنك لا يمكن أن تتوقع ما سيفعله عندما تتاح له الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول لكنه شق طريقه بسهولة.

“يجب على النادي التأكد من أنه يأخذ كل خطوة في الوقت المناسب مع عدم الضغط عليه أو إرهاقه وفي حال التعامل معه بشكل صحيح سيملك برشلونة لاعبا مذهلا لسنوات عديدة مقبلة”.

وبويول مثل فاتي وميسي وجيرار بيكي وسيرجيو بوسكيتس نشأ في أكاديمية النادي “لا ماسيا” وقضى كل مسيرته في برشلونة.

وحصد 18 لقبا مع برشلونة بينها ستة للدوري وثلاثة لدوري الأبطال وكذلك الفوز ببطولة أوروبا مع إسبانيا عام 2008 وكأس العالم 2010 قبل إعتزاله في 2014.