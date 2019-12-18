نتيجة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا فى الدوري الإيطالي (سيريا آ)

يبحث يوفنتوس عن العودة إلى صدارة الدوري الإيطالى ولو مؤقتا عندما يحل ضيفًا على سامبدوريا على ملعب “لويجيي فيراريس”ماراتسي” بمدينة جنوي الايطالية، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2019، بالجولة الـ17 من الدوري الإيطالي “سيريا آ” 2019-2020.
وتنطلق مباراة سامبدوريا ويوفنتوس مساء اليوم فى تمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت مكة، 17:55 بتوقيت جرينتش.
ويحتل السيدة العجوز المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري الايطالي برصيد 39 نقطة، متساوياً مع نادي إنتر ميلان المتصدر بفارق الاهداف.
ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما عاد إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية بمسابقة الدوري الإيطالي بفوزه على أودينيزي بنتيجة 3 – 1 على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو.
بينما يدخل صاحب الملعب فريق سامبدوريا المباراة فى المركز الـ16 برصيد 15 نقطة، ويسعى سامبدوريا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بالمسابقة للأبتعاد خطوة جديدة عن منطقة الخطر في جدول الترتيب، بعدما سبق وأن تغلب في الجولة الماضية على جنوى بهدف دون مقابل.
وكان آخر لقاء قد جمع بين يوفنتوس وسامبدوريا فى الدوري الايطالي الموسم الماضي بالجولة 38 على ملعب لويجيي فيراريس، والذي شهد فوز سامبدوريا بهدفين دون رد.
جدير بالذكر انه قد تم تقديم موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا إلى اليوم، لارتباط اليوفي بخوض مباراة كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو يوم 22 ديسمبر الحالي بالعاصمة السعودية “الرياض”.
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