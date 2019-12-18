نجم الكرة القطرية: مونديال الأندية بالدوحة بطولة بشعار “المفاجآت”

أكد النجم القطري السابق أحمد خليل سفير بطولة كأس العالم 2022 بقطر أن ما يحدث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالدوحة يندرج تحت بند لا للتوقعات ، فهي بطولة مفاجآت بكل المقاييس فلم يكن أحد يتوقع أن يظهر السد القطري بهذا المستوى السيئ على سبيل المثال ، ولم يكن أحد يتوقع أن يظهر الترجي والهلال بهذه الصورة.

وأشار إلى أن السد تعرض لعدة ضغوط أدت لظهوره بمثل هذا المستوى السيئ مثل عدم وجود بدلاء بارزين وإجهاد اللاعبين الدوليين نتيجة أشتراك عدد كبير منهم مع المنتخب الوطني في المنافسات الدولية منذ أكثر من موسم وعدم الحصول على قسط من الراحة وتلاحم المواسم.

وأضاف : “يجب أيضاً أن نعترف بأن السد كان تحت الضغط بأستمرار خاصة الضغط الإعلامي والجماهيري الذي وضع السد في مرمى الإنتقادات باستمرار ما شكل ضغطاً عصبياً ونفسىاً على اللاعبين أيضاً”.

وأكد خليل : “البطولة بصورة عامة يمكن أن نطلق عليها بطولة المفاجآت من حيث المستويات التي نراها فهي رائعة بكُل المقاييس وتضم صفوة أندية العالم ولكن يبقي ليفربول العالمي قادرا على أن يحقق الفوز في أي وقت ، ولكن ما نعرف إلى أين ستذهب بنا المفاجآت”.

وقال خليل : “أستمتع أثناء وجودي في الملعب وأعيش أجواء المونديال من الآن وقبل ثلاث سنوات على أنطلاق فعاليات البطولة”.